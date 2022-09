Tennis Davis-Cup-Teamchef Kohlmann: Kanada "eine Herkules-Aufgabe"

Die Gruppenphase in Hamburg hatten die deutschen Tennis-Herren auch ohne ihren am Fuß verletzten Star Alexander Zverev ungeschlagen gemeistert. Auf den 25-Jährigen müssen sie wohl auch in Spanien verzichten. "Sascha hat ein paar Arztbesuche hinter sich, aber die genaue Therapieanleitung ist wohl noch nicht da. Er muss jetzt ruhen", sagte Kohlmann. Zverev hatte selbst von einer Ausfallzeit von mehreren Wochen gesprochen, so dass das Finalturnier des Davis Cups zu früh kommen dürfte.