Tennis Der Sieger kommt aus Ludwigsburg

Außerdem sei es laut Maisch natürlich auch für die Kornwestheimerinnen und Kornwestheimer ein Anreiz, auf der TCK-Anlage hochklassigen Sport zu sehen. „Im Ganzen sind wir sehr zufrieden, wir hatten einige Besucher, und das Wetter hat auch mitgespielt“, so Maisch.

Wie schlagen sich TCK und SVK im Bezirkspokal?

TCK im Pokal

Im Bezirkspokal (Herren B) hat das Männer-Duo des TCK, bestehend aus Johannes Maisch und Filip Kablinovic, die erste Runde gegen den TC Schwieberdingen III gewonnen. Maisch verlor im Match-Tiebreak, Kablinovic siegte klar in zwei Sätzen. Das Doppel ging erst im Match-Tiebreak mit 11:9 an den TCK. Am Samstag, 10 Uhr, geht es im Halbfinale gegen den TSV Oberriexingen II. Die Herren II mussten mit 1:2 bei der SPG Aldingen/Hochberg/Neckarrems die Segel streichen. Am Samstag, 10 Uhr, geht es im Halbfinale gegen den TSV Oberriexingen II. Die Damen 40 (Katharina Seydewitz und Eva Tilgner) spielen nach dem 2:1-Sieg über den TC RW Bönnigheim am Samstag um 10 Uhr beim TC Sonnenbrunnen Heilbronn. Die Herren 40 greifen nach einem Freilos am Samstag beim TC Freiberg erstmals ins Geschehen ein.

SVK im Pokal

Das SVK-Männerduo (Herren B) Nenad Koricanac und Michael Kampf ist in Runde eins mit 0:3 gegen den SKV Eglosheim gescheitert. Die SVK-Frauen (Damen B) spielen erst am Samstag, dann gegen den TC Obersulm.