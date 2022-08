Tennis Der Stadtmeister gibt sich beim TC Kornwestheim die Ehre

Falls die Witterung es erfordert, werden Spiele auch auf den drei Courts in der TCK-Halle ausgetragen oder fortgesetzt. Die Matches an der Bogenstraße beginnen an diesem Freitag um 15 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils um 9 Uhr morgens. „Es wird auf jeden Fall hochklassig“, kündigt TCK-Pressewart Johannes Maisch an. Er kennt die Personalien und weiß: Auch Moritz Dettinger vom TEV RW Fellbach, der im Mai an selber Stelle das Ranglistenturnier bei den Kornwestheimer Stadtmeisterschaften gewonnen hat, ist wieder mit von der Partie. Auf dem Weg zum Triumph hatte die aktuelle Nummer 278 der deutschen Rangliste sowohl den einstmaligen Champion Daniel Steinbrenner aus Mannheim als auch TCK-Trainer Patrick Kienzle, am Start für den TC Oberstenfeld und mehrfacher Stadtmeister, ausgeschaltet.