Tennis Deutsches Davis-Cup-Team verpasst Halbfinale – 1:2 gegen Kanada

Kohlmann hatte für den Mannschaftswettbewerb in Andalusiens Küstenstadt "Außergewöhnliches" angekündigt - und sollte zunächst nicht enttäuscht werden. Die in den letzten Tagen oft beschworene "sensationelle Teamdynamik" setzte zumindest bei Struff die erhofften Extra-Kräfte frei. Noch vor dem ersten Ballwechsel bildete der Warsteiner mit seinen Teamkollegen Arm in Arm einen Kreis und stimmte sich auf den möglichen Überraschungscoup ein. Die "Auf geht's"-Rufe des deutschen Fanblocks hallten durch die gesamte Arena.