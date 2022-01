Tennis Djokovic: Vereine hoffen auf Niederlage

Kornwestheim - Man sollte sich an die Regeln halten – so einfach formuliert es Steffen Class vom TC Oberstenfeld. Er spricht über Tennisstar Novak Djokovic, der zurzeit in Australien die letzten Trainingseinheiten für die Australian Open absolviert. Ob er am kommenden Montag bei dem großen Tennisturnier antreten darf, steht am Dienstagnachmittag noch nicht fest. Es hat viel Wirbel um den Serben gegeben, der laut Gerichtsakten nicht gegen das Coronavirus geimpft ist und deshalb eigentlich nicht nach Australien einreisen darf. Steffen Class vom TC Oberstenfeld findet, dass es dabei auch für Spitzensportler keine Ausnahme geben sollte. „Es gibt dort Menschen, die seit Monaten ihre Familie nicht gesehen haben, weil sie nicht einreisen dürfen, und dann kommt so ein Impfgegner daher“, sagt er. Der Sportwart stellt klar, dass er niemanden verurteile, der sich nicht impfen lassen möchte. „Aber dann muss man eben damit leben, dass man in bestimmte Länder nicht einreisen darf“, sagt Class. Sollte Djokovic an den Start gehen dürfen, glaubt Class, dass er den Sieg holt. „Ich befürchte es, aber ich hoffe, dass er nicht gewinnt“, sagt er.