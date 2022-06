Tennis Doppelpartnerin von Williams: "Sie ist so eine Legende"

"Sie ist so eine Legende, ich habe Serena immer geliebt, wie sie spielt, wie sie abseits des Felds ist", sagte die 27 Jahre alte Jabeur. "Ich kann es nicht erwarten, an ihrer Seite zu spielen. Ich versuche, keine Fehler zu machen." Sie selbst ist beim Turnier in Berlin in der Vorbereitung auf Wimbledon topgesetzt und hatte am Dienstag das Achtelfinale erreicht.