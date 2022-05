Tennis Favoritensiege bei der Stadtmeisterschaft

Startschuss in die Freiluftsaison

Finaltag der Kornwestheimer Stadtmeisterschaften war der 1. Mai. „Die optimalen Wetterbedingungen der beiden ersten Spieltage wurden zwar am Samstag durch anhaltenden Regen in den Morgenstunden unterbrochen“, berichtet Johannes Maisch, der beim TCK für die Pressearbeit zuständig ist. Doch dank der guten Planung und der Nutzung der TCK-Halle habe das Turnier dennoch weitergehen können. Als es wieder aufklarte, ging es im Freien weiter, sodass alle Konkurrenzen wie geplant bis zum Ende gespielt wurden. Auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren darüber sehr glücklich, es sollte schließlich der Startschuss in die Freiluftsaison und damit eine Vorbereitung auf die anstehende Verbandsrunde sein.