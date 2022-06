WTA-Turnier Trotz Bienenstichs: Lisicki im Viertelfinale von Bad Homburg

Nach einer schweren Kreuzbandverletzung und eineinhalb Jahren Verletzungspause war Lisicki in der vergangenen Woche in Berlin auf die WTA-Tour in Berlin zurückgekehrt, verpasste aber die Qualifikation für das Hauptfeld. In Bad Homburg bekam sie eine Wildcard. Im Viertelfinale am Donnerstag bekommt es Lisicki nun mit der Französin Caroline Garcia zu tun. Nicht mehr im Turnier vertreten ist Tatjana Maria, die ihr Achtelfinale mit 6:7 (4:7), 4:6 gegen Alizé Cornet aus Frankreich verlor.