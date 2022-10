Tennis Nach "goldener Generation": Rittner lobt Niemeier und Maria

Die 23-jährige Niemeier, die in diesem Jahr in Wimbledon das Viertelfinale und bei den US Open das Achtelfinale erreicht hatte, schließe die Lücke "gerade beeindruckend", lobte die Bundestrainerin: "Sie ist groß gebaut, hat einen guten Aufschlag, kann sehr variabel spielen. Sie ist eine Spielerin für ganz vorne." Man dürfe von der Dortmunderin aber nicht erwarten, dass sie alleine für gute Ergebnisse sorgen müsse: "Das wäre zu viel Druck und Stress auf ihren Schultern."