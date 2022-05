Tennis Sieg gegen Tsitsipas: Zverev steht in Madrid im Finale

Der Titelverteidiger setzte sich am frühen Sonntagmorgen gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas mit 6:4, 3:6, 6:2 durch und revanchierte sich damit zugleich für das Aus im Halbfinale von Monte Carlo vor drei Wochen. Zverev (25) nutzte um 1:09 Uhr Ortszeit nach 1:53 Stunden seinen ersten Matchball. Im Finale bekommt es die deutsche Nummer eins am Sonntag (18.30 Uhr/Sky) mit Carlos Alcaraz zu tun. Der spanische Jungstar hatte zuvor im ersten Halbfinale den serbischen Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic in 3:35 Stunden mit 6:7 (5:7), 7:5 und 7:6 (7:5) niedergerungen.