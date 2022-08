Aufgrund des späten Rückzugs einer der gegnerischen Mannschaften aus der Gruppe 056 der Bezirksstaffel 2 hatte die erste Mannschaft der Herren 40 unter Mannschaftsführer Michael Kampf nur drei Spiele in dieser Saison zu bestreiten. Dreimal blieb man auf klare Weise siegreich, was Platz eins und den Aufstieg bedeutete. Die Herren 40 II hatten in der Gruppe 057 der Kreisstaffel 1 sieben Spiele zu bestreiten. Unter Kapitän Andy Bürkle mussten dabei nur eine einzige, äußerst knappe Niederlage einstecken und landeten auf Rang zwei – was ebenfalls den Aufstieg bedeutete.