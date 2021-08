Kornwestheim - Nachdem die Kornwestheimer Stadtmeisterschaften um den 1. Mai in diesem Jahr coronabedingt ausfallen mussten, nutzt der TC Kornwestheim nun die Gelegenheit, sein DTB-Ranglistenturnier A-6 für Herren auszurichten. Gespielt wird von Freitag, 6., bis Sonntag, 8. August auf der Anlage des TCK an der Bogenstraße. „Wir erwarten in einem 32er-Tableau wieder hochklassige und spannende Matches“, sagt TCK-Pressesprecher Lutz Winkelmann.