Tennis Zverev hofft auf US Open - Otte "ready" für Wimbledon

Bei seinem schweren Unfall hatte Zverev noch Glück im Unglück. Der Knochen blieb unbeschädigt, alle drei seitlichen Bänder im rechten Sprunggelenk waren gerissen. Kurz nach dem Sturz war er operiert worden. In zwei, drei Wochen steht für Zverev eine weitere Reha bei Klaus Eder, dem ehemaligen Physiotherapeuten der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, an.

"Ich werde aber keiner sein, der sofort spielt, wenn er die erste Sekunde bereit dazu ist. Wenn ich die US Open spiele, dann nicht für ein, zwei Runden, sondern um sie zu gewinnen", betonte der Weltranglistenzweite. "Ich komme erst zurück, wenn ich in dieser Form bin. Ob es die US Open schon werden, weiß ich nicht, denn ich muss davor ein, zwei Turniere spielen. Ich habe New York aber noch nicht abgehakt."

Zverev wartet weiter auf ersten Grand-Slam-Sieg

In Paris spielte Zverev mit Sandplatz-König Nadal auf Augenhöhe, der Traum von seinem ersten Grand-Slam-Sieg soll nun in New York weiterleben. Für Otte geht es in Wimbledon realistisch darum, das zweite Mal nach den US Open im Vorjahr die zweite Woche eines Grand-Slam-Turniers zu erreichen.

Wie nun Zverev musste auch Otte in seiner Karriere schwere Rückschläge überstehen, er stand vor zwei Jahren noch jenseits der Top 200 der Welt. "Dass ich jetzt oben mitspielen kann oder sogar oben bin", sagte er, "das ist natürlich eine Bestätigung für mich und macht mich auch mega-stolz."