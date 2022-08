War der Aufstieg bei der Männer-Reserve eine ziemlich klare Angelegenheit, hatte die Altersmanschaft um Teamkapitän Fabian Conrad bis zum Schluss heftig mit der Konkurrenz zu kämpfen. Hilfe kam schließlich von Absteiger TC Hirschlanden, der am letzten Spieltag beim TV Niederstetten zwar verlor – aber beim 2:7 den Gastgebern exakt jene beiden Matchpunkte abnahm, die dem TCK am Ende zum Aufstieg verhelfen sollten. Die Kornwestheimer hatten bereits tags zuvor mit 8:1 gegen den TC Ditzingen gewonnen und schauten nun gebannt auf das Geschehen in Niederstetten. Mit 6:1 Zählern standen die beiden Teams und auch die TSG Hohenlohe zum Abschluss gleichauf, doch der TCK triumphierte.