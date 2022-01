Tennisstar in Quarantäne-Hotel Sportpsychologe: Hohe Belastung für Djokovic in Australien

Der sehr wahrscheinlich ungeimpfte Weltranglisten-Erste wollte mit einer umstrittenen medizinischen Ausnahmegenehmigung nach Australien einreisen, um dort an den Australian Open teilzunehmen. Die australische Grenzschutzbehörde hatte ihm die Einreise jedoch verwehrt. Djokovic hat dagegen geklagt. Ein Gericht in Melbourne will am Montag eine Entscheidung fällen.