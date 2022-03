Terrorismus Paris-Attentäter: Sprengstoff absichtlich nicht gezündet

"Was bewegt einen Menschen, eine solche Entscheidung zu treffen", fragte die Nebenklageanwältin. "Haben Sie über das Leid nachgedacht, was Sie Dutzenden Paaren zufügen werden?" Abdeslam gab der Anwältin zunächst eine Antwort, zu einer Detailfrage, zu der er ihr an einem vorherigen Prozesstag Auskunft zugesichert hatte, und kam dann zu seiner Sicht von Gerechtigkeit zu sprechen.

"Mich heute zu äußern, wird die Dinge für mich nicht ändern. Wenn Sie nur darauf schauen, was der Islamische Staat getan hat, und nicht darauf, was Sie getan haben, werden Sie kein faires Urteil fällen." Abdeslam hatte in einer früheren Aussage die Terrortat mit angeblichen französischen Angriffen in Syrien mit zivilen Opfern begründet.