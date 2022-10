Testspiel Handballer noch nicht in WM-Form: Heimpleite gegen Schweden

Bereits am Samstag trifft die deutsche Mannschaft im Rahmen des EURO-Cups in Jaen auf den EM-Zweiten Spanien. Die Partien dienen der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft vom 11. bis 29. Januar 2023 in Polen und Schweden. Dort trifft die DHB-Auswahl in der Vorrunde auf Katar, Serbien und Algerien.