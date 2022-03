Testspiel Kein Sieg für deutsche Handballer gegen Ungarn

Die deutsche Mannschaft konterte zwar direkt, konnte sich bis zur Pause aber nicht absetzen, weil die nach den Rücktritten von Hendrik Pekeler und Patrick Wiencek neuformierte Abwehr noch nicht wie erhofft funktionierte. Zudem war Torwart Andreas Wolff kein entscheidender Faktor.

Knorr übernimmt Verantwortung

Nach dem Wechsel rückte Till Klimpke zwischen die Pfosten des deutschen Tores. Doch auch er wurde von seinen Vorderleuten zu oft allein gelassen. So blieb es ein enges Spiel, in dem die DHB-Auswahl beim 23:24 (43.) erneut in Rückstand geriet. In dieser schwierigen Phase übernahm vor allem Spielmacher Knorr mit drei Toren nacheinander Verantwortung. Der 21-Jährige von den Rhein-Neckar Löwen, der bei der EM wegen seines Impfstatus' gefehlt hatte, war nur aufgrund des Ausfalls von Spielmacher Weber nachträglich in den Kader gerückt.

Die Probleme in der Defensive konnte aber auch Knorr nicht lösen. Immer wieder kamen die Ungarn vor allem über den Kreis zum Erfolg. Das deutsche Team vergab dagegen in der Schlussphase einige gute Möglichkeiten und lag knapp vier Minuten vor dem Ende wieder hinten. Dennoch war noch der Sieg drin, doch der ansonsten überragende Wiede traf erst nur den Pfosten und dann mit dem letzten Wurf aus der eigenen Hälfte nicht das Tor.