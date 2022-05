Teures Zuckerfest Muslime feiern weltweit Ende des Ramadan

Zum Fest des Fastenbrechens gedenken viele Muslime auch ihrer verstorbenen Verwandten auf dem Friedhof. Im Ramadan, der dieses Jahr Anfang April begann, durften gläubige Muslime zwischen Sonnenaufgang und -untergang nichts essen und trinken. Das Fasten gehört zu den sogenannten fünf Säulen des Islams. Beginn und Ende des Ramadans richten sich nach der Sichtung des Neumonds. In den meisten Ländern feiern Muslime ab Montag Eid. So auch in Deutschland.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wünschte den Muslimen hierzulande ein "gesegnetes Fest des Fastenbrechens". Vielen werde das Herz wegen des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs mitten in Europa aber schwer sein, erklärte Steinmeier in einer Grußbotschaft.

Auch in Afghanistan, wo der Eid bereits am Sonntag begann, haben viele Menschen derzeit wenig Grund zum Feiern. Der Ramadan fand in diesem Jahr erstmals wieder unter der Herrschaft der Taliban statt. Eine schwere Wirtschaftskrise treibt zudem Millionen in Armut und Verzweiflung. In der Hauptstadt Kabul betteln Frauen und Kinder vor Bäckereien. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) verübte in den vergangenen Wochen zudem wieder Anschläge im Land.

In Indonesien, wo weltweit die meisten Muslime leben, dürfen die Menschen erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder ausgiebig feiern und in ihre Heimatdörfer reisen. Zum Ende des Ramadan rechnete das südostasiatische Land mit langen Staus. Auch hier sorgen sich aber viele vor steigenden Preisen etwa für Speiseöl und Treibstoff. In Indien trübt neben teuren Lebensmitteln auch eine Welle der Gewalt zwischen radikalen Hindus und Muslimen die Feierlaune.