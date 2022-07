«The Chromatica Ball» Tour-Auftakt von Lady Gaga in Düsseldorf

Zu dem ausverkauftem Konzert in der Merkur Spiel-Arena reisten Zehntausende Fans an. Die Tour "The Chromatica Ball" war wegen der Corona-Pandemie zweimal verschoben worden. Neben den neueren Songs von 2020 gab Gaga am Sonntag - zur Freude des Publikums - auch viele alte Hits zum Besten. Bei den Klassikern "Bad Romance", "Just Dance" und "Poker Face" sprangen zu Beginn der Show auch Menschen mit Sitzplätzen zum Mittanzen auf.