In dem Ankündigungsvideo trägt die 53 Jahre alte Sängerin zuerst das Outfit samt Mütze, das sie auf dem Cover des 2002 veröffentlichten Vorgängeralbums anhatte, bevor sie sich in die JLo von heute mit wehendem Haar verwandelt. Auch in den Songtiteln gibt es eine Referenz an "This Is Me ... Then": Ein Song trägt den Titel "Dear Ben pt. II" in Anlehnung an "Dear Ben". Einen zweiten Teil von "Jenny From the Block" scheint es indes nicht zu geben.