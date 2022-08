Thüringen Polizei ermittelt nach tödlichem Brand in Apolda

Die stark verkohlten Leichen seien am Mittag im Dachgeschoss bei einer Begutachtung von einem Brandursachenermittler entdeckt worden. Im Dachgeschoss hatten Feuerwehrleute am Sonntag ein Todesopfer entdeckt. Alle drei Leichen würden nun per Drehleiter geborgen. Bei dem Brand am frühen Sonntagmorgen war außerdem ein 53 Jahre alter Mann gestorben, er hatte sich beim Sprung aus einem Fenster des brennenden Hauses tödlich verletzt.