Tiere Deutsche Nandu-Population stabil - Vögel scheuer geworden

Bei der Frühjahrszählung der ursprünglich in Südamerika heimischen Exoten konnten die Helfer 131 Tiere ausfindig machen, wie das Umweltministerium in Schwerin am Freitag mitteilte. Die Nandus werden zweimal jährlich gezählt - vor einem Jahr wurden 157 entdeckt, im vergangenen Herbst dann 121.