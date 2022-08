Tiere Dortmunder Zoo vermeldet Orang-Utan-Nachwuchs

Da Suma 2017 eine Totgeburt hatte, ist die Freude laut Stadt nach der Geburt im Zoo besonders groß. "Daher stand die zweite Trächtigkeit der Primatin unter besonderer tierärztlicher und auch tierpflegerischer Betreuung und Überwachung", heißt es in einer Mitteilung. So brachten die Tierpflegerinnen der werdenden Mutter bei, ihren Bauch gegen das Gitter im Gehege zu strecken. So waren regelmäßige Ultraschall-Untersuchungen durch die Tierärztin möglich.