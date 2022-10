Anchorage - Glück für Nr. 747: Bei den "Fat Bear"-Wahlen im Katmai-Nationalpark in Alaska hat es der massige Braunbär mit dem vielsagenden Spitznamen "Jumbo Jet" in die nächste Runde geschafft. Beim Wahlauftakt erhielt 747, dessen Gewicht auf über 600 Kilogramm geschätzt wird, mehr Stimmen als sein jüngerer Rivale Nr. 856. Mit dem gewaltigen "Boeing Körper" hätte 747 die Flughöhe erreicht, witzelte die Park-Verwaltung in einer Mitteilung.