Tiere Natürlich gezeugtes Elefantenbaby im Melbourne Zoo geboren

Melbourne - Der Zoo von Melbourne hat süßen Nachwuchs bekommen: In der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) brachte Elefantenkuh Dokkoon nach 22-monatiger Schwangerschaft ein gesundes Kalb zu Welt. Das Besondere: Es ist der erste Mini-Dickhäuter, der innerhalb der Herde asiatischer Elefanten natürlich gezeugt wurde, wie die australische Zeitung "The Age" unter Berufung auf den Zoo berichtete. Vater Luk Chai stammt eigentlich aus dem Taronga Western Plains Zoo in der Stadt Dubbo und war 2020 nach Melbourne gebracht worden.