Celle - Er galt als der letzte Menschenaffe in einem deutschen Zirkus: Der Schimpanse Robby ist tot. Er sei im Alter von 51 Jahren friedlich eingeschlafen, teilte der Circus Belly im niedersächsischen Celle am Dienstag mit. "Wir haben unser Liebstes verloren. Wir sind untröstlich", schrieb Zirkusdirektor Klaus Köhler bei Facebook. Robby sei am vergangenen Freitag "plötzlich und unerwartet" gestorben. Zuvor hatten unter anderem der "Spiegel" und der NDR berichtet.