Tierschutz Rituale und Fischernetz: Bali rettet Meeresschildkröten

Tödliche Rituale

Das Reptil ist nicht alleine - in einem guten Dutzend Becken der Auffangstation "Turtle Conservation And Education Center" (TCEC) erholen sich weitere Meeresschildkröten von Verletzungen, die sie sich in ihrem natürlichen Lebensraum durch menschengemachte Objekte zugezogen haben. Dazu zählen etwa Bootspropeller und Angelhaken oder eben Netze. Aber das ist nicht das einzige Problem, mit dem die Urzeit-Tiere auf der indonesischen Urlaubsinsel konfrontiert sind.