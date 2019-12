Tischtennis Gemischte Gefühle zum Jahreswechsel

Erste Mannschaft: wieder gefangen

Nach dem freiwilligen Rückzug der Ersten aus der 3. Bundesliga Süd in die Regionalliga Südwest startete das Team um Mannschaftskapitän David Steinle mit einem Negativlauf von 0:8 Punkten, also mit vier Niederlagen am Stück, in die neue Saison. Nachdem die Mannen in den folgenden Begegnungen mit Spielern der Reserve aus der Oberliga ergänzt wurde, kam die Aufholjagd: Mit vier Siegen und einem Unentschieden ist man seit dem fünften Spieltag unbesiegt und belegt nach der Vorrunde mit Rang 5 einen sicheren Mittelfeldplatz. „Die Weichen für die Rückrunde sind klar gestellt“, sagt Noch-Abteilungsleiter Bernd Bischoff, der sich bei der nächsten Abteilungsversammlung nicht mehr zur Wiederwahl stellen wird. „Zumal wir mit insgesamt sechs Heimspielen die Stärke in eigener Halle nutzen wollen, um hier auch dem ein oder anderen Favoriten ein Bein zu stellen.“