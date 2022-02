Aktiv beim TV Tamm

Nun gibt es eine ganze Reihe an Tischtenisspielern mit Behinderung. Einer der bekanntesten dürfte wohl Rollstuhl-Sportler Thomas Brüchle sein, der bis vor Kurzem für den SV Kornwestheim antrat. Er holte unter anderem in Tokio Silber im Teamwettbewerb der Paralympics 2021. Aber auch Ibrahim Soyal ist in seiner Sportart nicht einfach nur irgendwer. Im vergangenen Jahr wurde er Deutscher Seniorenmeister in seiner Alters- und Wettkampfklasse. Dafür wurde er am Donnerstagabend bei der Sportlerehrung der Stadt Kornwestheim ausgezeichnet. Bereits 2018 war er erstmals Deuscher Seniorenmeister – in jenem Jahr, in dem er auch bei den aktiven Seniorensportlern mit Behinderung den dritten Rang holte. Außerdem stehen noch mehrere Treppchenplätze im Doppel zu Buche. Nicht schlecht für einen, der erst im Jahr 2016 zum Para-Tischtennis gewechselt ist.