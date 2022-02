Tischtennis Rückrunde fällt aus

Kornwestheim - Der Beschluss steht: In den Tischtennis-Spielklassen auf Verbands- und Bezirksebene wird es in dieser Saison keine Rückrunde geben. Das hat das Präsidium des Landesverbandes Tischtennis Baden-Württemberg (TTBW) dieser Tage beschlossen. Die Punktspielrunde wird aufgrund der Corona-Pandemie als Einfachrunde zu Ende gebracht werden. Von der Entscheidung sind drei der vier Mannschaften des SV Kornwestheim betroffen. Lediglich die Erste, die ihre Partien in der Oberliga austrägt, setzt ihre Spielzeit wie geplant fort.