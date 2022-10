Titelkämpfe in Frankreich Nächstes Gold winkt: Hinze und Friedrich im Halbfinale

Dafür ist aber auf die deutschen Sprinterinnen Verlass. Einen Tag nach Gold in der Mannschaft präsentierte sich das Trio auch im Einzelsprint in starker Verfassung. Vor allem Friedrich überzeugte mit der besten Zeit in der Qualifikation und souveränen Siegen. Titelverteidigerin Hinze hatte dagegen mehr Mühe als erwartet, schaffte aber trotzdem das Weiterkommen. Eine Überraschung verpasste Grabosch, die nur knapp an der früheren Eisschnellläuferin Laurine van Riessen aus den Niederlanden scheiterte. Zuvor hatte sie aber immerhin Tokio-Olympiasiegerin Kelsey Mitchell aus Kanada ausgeschaltet.