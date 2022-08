Schwimm-EM in Rom Furioses Finale: Gose und Märtens glänzen mit Freistil-Gold

Märtens: "Heute passiert auf jeden Fall noch was!"

"Ich habe mich von der Menge tragen lassen und so getan, als würden sie alle für mich jubeln. Das hat funktioniert", sagte Gose. Mit ihrem Start-Ziel-Sieg spornte sie Märtens zusätzlich an. "Ich habe gesehen, wie solide sie das gemacht hat und da habe ich mir ein Beispiel dran genommen", sagte der 20-Jährige nach seinem Triumph in 3:42,50 Minuten. Im Gegensatz zu seiner Freundin, die bei den Feierplänen noch vorsichtig war, kündigte er an: "Heute passiert auf jeden Fall noch was!" In seinem Rennen über 400 Meter Freistil gewann Henning Mühlleitner Bronze und besserte die deutsche Medaillenausbeute zusätzlich auf. Der Schweizer Antonio Djakovic lag zwischen ihm und Märtens.