Titelkämpfe in Rom Wellbrock lässt Freiwasserrennen bei Schwimm-EM aus

Wellbrock ist nach seiner Covid-19-Erkrankung im Juli noch nicht wieder in Topform. Am Dienstag hatte der 24-Jährige im Beckenrennen über 1500 Meter Freistil im Kampf um die Medaillen keine Chance gehabt und war Fünfter geworden. Bei den Weltmeisterschaften im Juni und bei den Olympischen Spielen in Tokio hatte er auf dieser Distanz jeweils Bronze geholt.