Tour de France Pleiten und Stürze: Tour-Traum von Roglic zerplatzt

Roglic nun wohl nur noch Helfer für Vingegaard

Sein Traum vom ersten Tour-Sieg ist allerdings schon zerplatzt. Mehr als zwei Minuten verlor Roglic auf seinen Landsmann Tadej Pogacar. Und selbst wenn der Titelverteidiger einmal schwächeln sollte, sind zu viele andere starke Klassementfahrer noch dazwischen platziert. Roglic wird sich also damit anfreunden müssen, ab sofort Helfer für den jungen Dänen Vingegaard zu sein. Es wird eine erneute Tour der Leiden für Roglic.

Vor zwei Jahren war der frühere Skispringer erstmals so weit, die Tour gewinnen zu können. In das entscheidende Zeitfahren am vorletzten Tag ging Roglic als Führender, lag eine knappe Minute vor Pogacar. Der Kampf gegen die Uhr hoch zur Planche des Belles Filles sollte zum ersten Tour-Desaster für Roglic werden. Mit fahlem Gesicht und völlig schief sitzendem Spezialhelm erreichte er das Ziel - fast zwei Minuten langsamer als Pogacar, der Gesamtsieg war futsch.

Dem Slowenen läuft langsam die Zeit davon

Roglic rappelte sich wieder auf, gewann im Herbst die Spanien-Rundfahrt zum zweiten Mal und startete einen neuen Angriff auf den Tour-Sieg. Die Hoffnung auf Gelb währte bis zur dritten Etappe. Dort fuhr der Italiener Sony Colbrelli einen Schlenker, drängte Roglic damit von der Straße. Der landete so unglücklich in einem Schotterbett, dass er sich den Hintern, den Rücken und die gesamte linke Seite aufriss. Fotos des komplett bandagierten Roglic wurden ein Hit in den sozialen Medien.

Zwei Tage später lieferte Roglic noch ein solides Zeitfahren ab. Doch die Qualen wurden immer größer. Am ersten Ruhetag stieg Roglic aus. Im Herbst gewann er dann mal wieder die Spanien-Rundfahrt. Für das Ziel Tour-Sieg läuft ihm nun so langsam die Zeit davon. Während die jungen Profis Pogacar (23) und Vingegaard (25) sich noch verbessern können, geht es für den fast ein Jahrzehnt älteren Roglic eher in die andere Richtung.