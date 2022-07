Tour de France Femmes Schweizerin Reusser gewinnt vierte Etappe - Erneut Stürze

Stürze überschatten Tour

Nach mehreren schweren Stürzen an den Vortagen gab es erneut Unfälle. So wurde die spanische Meisterin Margarita Victoria Garcia Canellas rund 13 Kilometer vor dem Ziel vom Mannschaftswagen ihres Teams am Hinterrad berührt und kam schwer zu Fall. Die 38-Jährige konnte die Etappe zwar mit Schürfwunden beenden, fiel jedoch in der Gesamtwertung von Platz sechs auf elf zurück. Bei der Tour hatte sich unter anderem Deutschlands Bahnrad-Mannschaftsweltmeisterin Laura Süßemilch bei einem schweren Massensturz zwei Wirbel gebrochen.