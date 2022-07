Tour de France Geschke verteidigt Bergtrikot - Australier Matthews siegt

"Ich habe das Beste gegeben, was soll man machen", sagte der 25-Jährige nach der schweißtreibenden 14. Etappe. "Ich bin nicht bei 100 Prozent, habe mich am Anfang aber gut gefühlt und bin in die Gruppe gegangen. Am Ende sind es aber diese fünf oder zehn Prozent, die dann fehlen." Bei Temperaturen von weit über 30 Grad reichte es am Ende nur zu einem siegreichen Sprint gegen Bergkönig Simon Geschke um Platz acht.