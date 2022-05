Tourismus Bergsteiger suchen sichere Route auf den Mount Everest

Batard ist in der Bergsteigerszene als besonders schneller Bergsteiger bekannt, der den Mount Everest in lediglich 22,5 Stunden erklommen hat, wie die bekannte und inzwischen verstorbene US-amerikanische Himalaya-Expeditions-Chronistin Elizabeth Hawley 1989 schrieb.

Sollte das Team erfolgreich hochkommen, dürfte es nach Einschätzung von Batard noch rund zwei, drei Jahre dauern, bis andere Expeditionsfirmen auf der alternativen Route Bergsteiger hochführen könnten. Es müssten dazu unter anderem mehr Kletterhaken im Fels angebracht werden.

Ist die neue Route wirlklich sicherer?

Nicht alle in der Bergsteigerszene sind von der neuen Route überzeugt. Der erfahrene Bergführer Pemba Sherpa etwa sagt: "Warum würden Expeditionsfirmen und Bergsteiger die Khumbu-Eisbruch-Route seit so vielen Jahren wählen, wenn es eine sicherere, bessere Route geben würde?" Auch der US-amerikanische Bergsteiger und Blogger Alan Arnette ist skeptisch. Er sagt, dass die Route technisch schwierig und daher gegebenenfalls für Profibergsteiger eine Alternative sei, nicht aber für die Massen der Everest-Bergsteiger.

Aus dem nepalesischen Tourismusministerium heißt es, dass die Regierung den neuen Weg als neue offizielle Route anerkennen würde, wenn sie sie für sicher befänden.

In dieser Hauptsaison im Frühling sind laut Tourismusministerium neben Batard und Nurbu insgesamt mehr als 300 Ausländer, darunter ein halbes Dutzend Deutsche und eine Ukrainerin, sowie ihre nepalesischen Teams auf dem Everest unterwegs. Auch das erste Team aus nur schwarzen Bergsteigern, das die Spitze erreichen will, sei dort, berichtete die "Himalayan Times".

Zudem sind diesen Frühling andere Rekorde zu erwarten: Der nepalesische Bergführer Kami Rita Sherpa etwa will seinen eigenen Everest-Rekord brechen und zum 26. Mal auf der Spitze stehen. Auch Bergführerin Lakpa Sherpa will ihren Rekord brechen und zum 10. Mal auf dem Berg stehen. Die beiden führen nach Daten der "Himalayan Database" bei Männern beziehungsweise Frauen die Liste mit der höchsten Anzahl von Everest-Besteigungen an.