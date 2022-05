Transfer Berichte: Haaland mit City einig - Wechsel vor Abschluss

Die Dortmunder waren zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Allerdings hatte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl bereits am Sonntag im Sport1-"Doppelpass" angekündigt, dass der bevorstehende Wechsel des Norwegers wohl in dieser Woche über die Bühne gehen könnte. Dies berichten nun auch Medien in England.