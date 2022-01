Transfermarkt Das Ende der Wechselfrist: Was passiert noch ?

1. FC UNION BERLIN: Dieser Weggang kurz vor Fristende schmerzt die Eisernen und reißt eine Lücke: Max Kruse wechselt zu seinem früheren Verein VfL Wolfsburg. Was nun? "Es wird eine anspruchsvolle Aufgabe, diesen Verlust sportlich zu kompensieren", sagt Unions Profifußball-Geschäftsführer Oliver Ruhnert. Was das genau heißt, wird sich zeigen. Auch, ob Union in letzter Minute das Geld für Kruse noch auf dem Transfermarkt reinvestiert.