Transfers Götze-Gerücht und Mané-Transfer: Glanz für die Bundesliga?

Kommt nun also Frankfurt? Götze hatte eine Rückkehr zuletzt nicht ausgeschlossen. Das Paket aus Trainer und Verein müsse stimmen, "dann könnte das passieren", sagte der 30-Jährige. Doch auch Benfica Lissabon, das ab kommender Saison vom scheidenden PSV-Coach Roger Schmidt trainiert wird, soll an Götze dran sein. Schmidt gilt als großer Götze-Förderer, brachte ihn zurück zu Top-Leistungen - und will ihn Medienberichten zufolge nach Portugal lotsen.

Mané begeistert, fällt auf

Noch träumt die Bundesliga vom möglichen Götze-Coup. Spektakelstürmer Mané hat sich dagegen für die kommende Saison quasi schon angemeldet. Der Superstar vom FC Liverpool soll am 21. Juni seinen Medizincheck in München absolvieren. Danach dürfte der Wechsel des Senegalesen, der bei den Bayern einen Dreijahresvertrag erhalten soll, offiziell bekanntgegeben werden. Der Bundesliga winkt neuer Star-Appeal.

Anders als in Liverpool, wo Mané mit den teuersten Fußballern der Welt konkurriert, dürfte er in Deutschland sofort einer der größten Stars sein. Mané begeistert, fällt auf - und könnte der Liga zu mehr internationaler Aufmerksamkeit verhelfen - unter anderem in Afrika. "Wir brauchen jemanden, der in Afrika ein großer Star ist, um hier die Bundesliga noch populärer zu machen", sagte Ex-Bayern-Profi Sammy Kuffour dem TV-Sender Sky.

Gemeinsam mit Götze könnte "Wahnsinnskicker" Mané - wie Hinteregger den Stürmer beschreibt - also das neue Aushängeschild der Bundesliga werden. Sofern Weltfußballer Lewandowski die Bayern wirklich verlässt. Denn noch ist der Transfersommer lange nicht vorbei.