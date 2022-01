Transfers Hektik am "Deadline Day": Millionen-Rochade in Wolfsburg

Hertha BSC

Bei Hertha BSC blieb die teilweise erwartete Schluss-Offensive aus. Am Montag machte der trotz Investor-Millionen wieder im Abstiegskampf steckende Hauptstadt-Club mit dem Franzosen Kélian Nsona vom französischen Zweitligisten SM Caen aber immerhin seinen vierten Transfer in diesem Winter fix und erklärte die Bemühungen danach für beendet. Sportchef Fredi Bobic wird aber sicher schon wieder Richtung Sommer aktiv sein.

1. FC Köln

Derweil lieh der 1. FC Köln am Montag den 18 Jahre alten Innenverteidiger Bright Akwo Arrey-Mbi vom FC Bayern aus, der VfB Stuttgart den portugiesischen U21-Nationalstürmer Tiago Tomas (19) von Sporting Lissabon. Union arbeitete am Nachmittag noch am Transfer von Paderborns Sven Michel als Kruse-Ersatz, Arminia Bielefeld stand kurz vor der Verpflichtung von US-Linksverteidiger George Bello (20). Borussia Dortmund hoffte, den ehemaligen Stammtorhüter Roman Bürki an den FC Lorient nach Frankreich abgeben zu können, zudem stand Talent Tobias Raschl (21) vor einem Wechsel nach Fürth.

Verpflichten dürfen die Clubs ab Montagabend nur noch vereinslose Spieler. Wechseln dürfen ihre Profis dagegen noch in Ligen, in denen das Transferfenster noch geöffnet. Dazu zählen unter anderem Österreich (bis 7. Februar), die Türkei (8. Februar), die Schweiz (15. Februar), Russland (22. Februar) und die USA, wo die Saison erst am 26. Februar beginnt und bis April Transfers getätigt werden können.