Transfers Medienbericht: Wechsel von Werner nach Leipzig perfekt

Werner war 2020 für rund 55 Millionen Euro aus Leipzig zum FC Chelsea gewechselt, nachdem er zuvor von 2016 an sehr erfolgreich bei RB gespielt hatte und zum Nationalspieler wurde. In England war der Angreifer zuletzt häufig nur Reservist. Um seine WM-Teilnahme nicht zu gefährden, will Werner Chelsea verlassen.

Deutlich konkreter äußerte sich Mintzlaff zur Personalie Angelino, der kurz vor einem Wechsel nach Hoffenheim stehen soll. Man werde wohl "in den nächsten 48 Stunden Vollzug melden können", sagte Mintzlaff, "es sind viele Clubs interessiert, aber Hoffenheim ist mit im Rennen."