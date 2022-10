Gerhard Weiland tritt in der Altersklasse M60 an, den Triathlonsport betreibt er schon seit 1990 – ein echter Veteran also, der auch schon auf zwei Ironman-Erfahrungen zurückblicken kann: 2010 und 2015 war er auf Hawaii bereits dabei. 2010 wurde es Gesamtrang 1181, in der Altersklasse M50 entsprach das in 11:29:22 Stunden Platz 74. 2015 belegte er in einer Zeit von 12:05:15 Stunden Gesamtrang 1414, in seiner damaligen Altersklasse M55-59 war es Platz 49.