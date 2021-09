Teilnahme Knapp 300 Teilnehmer sind am Sonntag dabei. Wenngleich eine Anmeldung nicht mehr möglich ist, müssen die Sportler einiges beachten. So ist die Teilnahme nur unter Einhaltung der 3G-Regeln (geimpft, genesen, getestet) möglich. Der Nachweis muss an der Anmeldung am Hallenbad vorgelegt werden – auch von Trainern, Betreuern oder Eltern, die im Sportlerbereich direkten Kontakt mit den Athleten haben, sowie von Helfern und Streckenposten.