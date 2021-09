In Mengen (Landkreis Sigmaringen) glänzte er bei kühlem, aber trockenem Wetter zunächst in seiner Paradedisziplin: Nach starken 2.52 Minuten verließ er nach 200 Metern mit lediglich zwei Sekunden Rückstand das Schwimmbecken. Lange Zeit konnte Würtele nach einem gewohnt schnellen Wechsel in die Laufschuhe den zweiten Platz halten. Nach 900 Metern musste er dann drei äußerst schnellen Läufern den Vortritt lassen, sodass er nach 1500 Metern in einem starken Teilnehmerfeld als Fünfter die Ziellinie überquerte. Somit konnte der Kornwestheimer an das erfolgreiche Jahr 2019 (Platz 6 in der Gesamtwertung des Baden-Württembergischen Triathlon-Verbands) anknüpfen.