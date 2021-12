Tschechien Neue Regierung unter Petr Fiala ernannt

Lange Zeit hatte es nicht nach einer schnellen Machtübergabe ausgesehen. Präsident Zeman war wochenlang im Krankenhaus und infizierte sich nach seiner Entlassung mit Corona. Dann machte der 77-Jährige ernste Bedenken gegen den neuen Außenminister, Jan Lipavsky von der Piratenpartei, geltend. Nach einigem Gezerre lenkte Zeman ein. Lipavsky wirbt unter anderem für ein selbstbewusstes Auftreten gegenüber Russland und China.

Tschechien gedenkt dieser Tage des 10. Todestags Vaclav Havels. Der am 18. Dezember 2011 gestorbene Dramatiker gehörte zu den Begründern der Bürgerrechtsbewegung Charta 77 in der früheren sozialistischen Tschechoslowakei. Nach der demokratischen Wende von 1989 wurde er erst tschechoslowakischer und dann tschechischer Präsident. In Prag und anderen Städten erinnern Gesprächsrunden, Konzerte, Filmvorführungen und Ausstellungen an den "Dichterpräsidenten".