Turnen Dauser siegt auch bei zweiter WM-Qualifikation

Bei den Frauen hat Bundestrainer Gerben Wiersma kaum eine Wahl. Von dem Quintett, das bei den Europameisterschaften im August in München überraschend Team-Bronze gewann, bot sich beim zweiten und finalen Test vor dem am Donnerstag beginnenden Abschlusslehrgang in Frankfurt allein Schwebebalken-Europameisterin Emma Malewski mit einem kompletten Vierkampf an und entschied den Wettkampf in der mit 1800 Zuschauern ausverkauften Großsporthalle des südhessischen Stadt mit 50,332 Punkten für sich. "Es war kein perfekter Wettkampf", sagte die 18-Jährige. Aber sie sei "sehr glücklich", dass es für sie nach ihrer Verletzung am Zeh, die den Start bei der ersten Qualifikation vor zwei Wochen in Ketsch verhindert hatte, so gut gelaufen sei.