Turnen Küken als Hoffnungsträgerin: Emma Malewski holt WM-Ticket

Malewski sichert sich WM-Ticket für Liverpool

"Ich war ziemlich aufgeregt", sagte die Schülerin zu ihrem Auftritt vor 1800 Zuschauern in der ausverkauften Großsporthalle. „Ich wusste, das hier ist die erste und letzte Quali für mich." Die erste Überprüfung zwei Wochen zuvor in Ketsch hatte Malewski noch auslassen müssen. Wenige Tage zuvor war sie im Training bei einem Abgang vom Balken abgerutscht und hatte sich am Fuß verletzt. Erst vor Kurzem war sie wieder voll ins Training eingestiegen.