Weitere zu Beginn der mehrstündigen Gala verliehene Preise gingen an Murray Bartlett als Hotelmanager in der Satire "White Lotus" als bester Nebendarsteller in einer Miniserie sowie an Julia Garner in "Ozark" und Matthew Macfadyen als Schwiegersohn im Familiendrama "Succession" für die besten Nebenrollen in Dramaserien.